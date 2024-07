De volta ao Barcelona, Ansu Fati sofre nova lesão e deve ficar de fora da pré-temporada nos EUA

MEDICAL NEWS | In Tuesday's training session, first team player Ansu Fati suffered a foot injury. He will undergo conservative treatment in Barcelona and his return to training will be determined by his recovery time. pic.twitter.com/jgQoC2PJAx

? FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2024

Ansu Fati estreou como profissional no Barcelona durante a temporada 2019/2020 e era visto como uma das grandes joias do clube. No entanto, ele começou a sofrer um alto número de lesões, nas quais acabaram prejudicando o desenvolvimento do jovem espanhol.

Na última temporada, Fati foi emprestado ao Brighton, da Inglaterra, e, apesar de ter começado bem, uma lesão em novembro fez com que o jogador perdesse espaço na equipe. Inclusive, após a recuperação, o treinador do time inglês na época, Roberto De Zerbi, comentou que o jogador precisava entregar mais.

Sem Ansu Fati, o Barcelona inicia sua maratona de jogos de pré-temporada na próxima terça-feira, às 20h (de Brasília), quando enfrentará o Manchester City no Camping World Stadium, nos EUA. A equipe catalã também fará amistosos contra Real Madrid e Milan, além de disputar o tradicional Troféu Joan Gamper, no qual terá o Monaco como adversário.