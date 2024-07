Cuiabá x Palestino: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

O Cuiabá tenta a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana nesta quinta-feira. Os brasileiros recebem o Palestino-CHI, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Paramount+.

O confronto está aberto após o empate por 1 a 1 no duelo de ida, no Chile. A partida terminou com polêmica após o árbitro encerrar o jogo após a cobrança de pênalti para os chilenos. Na ocasião, o goleiro Walter defendeu a penalidade, mas o gol dos donos da casa no rebote não foi validado.