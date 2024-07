Brasileiro Thiago Monteiro segue para Paris para disputar sua segunda Olimpíadas

O evento de Paris será jogado no saibro e o brasileiro vem de bons resultados na superfície, onde furou os qualifyings dos Masters 1000 de Roma e Madri e também de Roland Garros. Ele chegou nas oitavas do torneio italiano e na terceira rodada do torneio espanhol. O tenista também foi semifinalista no challenger de Salzburg e quadrifinalista no ATP 250 de Bastad, engatando uma série de resultados positivos na terra batida.

"Será uma semana especial e buscarei aproveitar da melhor forma possível. Tenho expectativas positivas, venho com uma boa sequência de jogos e com mais confiança. Agora é seguir competindo e dando o meu melhor", finalizou.