São Paulo x Goiás: veja preços e como comprar ingressos para o jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo divulgou nesta terça-feira informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Goiás, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para a próxima terça, no Morumbis, a partir das 20h (de Brasília).

As entradas começam a ser comercializadas nesta quarta-feira, a partir das 10h, para sócios-torcedores do clube com sete estrelas. A venda ocorrerá de maneira escalonada, conforme as prioridades do plano de sócio. O público geral irá poder comprar os bilhetes a partir das 10h deste sábado, dia 27.

Os valores dos ingressos giram entre R$ 50 (inteira) e R$ 200. Os camarotes chegam a R$ 600. A venda será através do site spfcticket.net.