PSG entra na disputa com o Barcelona pelo espanhol Nico Williams

Segundo o Marca, o PSG enxerga com bons olhos a contratação do espanhol por conta de seu potencial, idade e profissionalismo, além do preço acessível.

Nico Williams também já trabalhou com o treinador Luis Enrique, hoje no clube francês, na seleção da Espanha. O técnico inclusive levou o jogador para a disputa da Copa do Mundo no Catar, em 2022.

À procura de um reforço para o ataque, depois da saída de Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain também tem interesse na contratação de Jadon Sancho, do Manchester United, de acordo com jornal espanhol.