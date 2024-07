Joelinton espera permanência de Bruno Guimarães e vê parceria como chance de voltar à Seleção

"É o meu objetivo", disse ele. "Espero que meu relacionamento [em campo] com Bruno possa me ajudar a voltar à Seleção, mas meu primeiro foco é o Newcastle."

Five years of Joelinton! ??? pic.twitter.com/n2IdPAbnHK

? Newcastle United FC (@NUFC) July 23, 2024

Muito importante na classificação do Newcastle para a Liga dos Campeões em 2022/23, Joelinton não teve a mesma sorte na última temporada. O jogador de 27 anos sofreu com muitas lesões, com a última tendo por consequência, inclusive, uma operação na virilha. No Campeonato Inglês, sofrendo com o baixo rendimento e problemas físicos de jogadores-chave, o Newcastle acabou na sétima colocação, sem conseguir classificação para nenhuma competição europeia

"Temos grandes expectativas. Temos grandes objetivos, queremos ser melhores. Queremos competir com os melhores. Existem ótimas personalidades no grupo. A ambição ainda é grande; esperamos poder nos classificar para uma competição europeia", disse Joelinton.