Com Lázaro, elenco do Palmeiras desembarca no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense

Na tarde desta terça-feira, a delegação do Palmeiras desembarcou no Rio de Janeiro para o compromisso da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã.

A novidade da viagem ao Rio de Janeiro foi Lázaro, que apareceu em um vídeo divulgado nas redes sociais da presidente Leila Pereira. O atacante vem treinando normalmente com o grupo após uma lesão na coxa esquerda e deve, ao menos, ficar no banco de reservas diante do Flu. O jogador não entra em campo há mais de um mês.

O Verdão desembarcou em território carioca com uma série de desfalques, que se iniciam já no banco de reservas. O técnico Abel Ferreira recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Cruzeiro no último domingo e, apesar de ter viajado com a equipe, não ficará à beira do gramado. O auxiliar João Martins comandará o time.