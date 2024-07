Bia Haddad cobra companhia aérea por sumiço de mala: "Preciso para os Jogos Olímpicos"

Por meio de sua conta no Instagram, a tenista Bia Haddad denunciou, nesta terça-feira, o sumiço de sua mala no voo para as Olimpíadas de Paris. De acordo com ela, a Swiss Airlines, companhia aérea responsável pela viagem, ainda não conseguiu encontrar a bagagem mesmo após quase 48 horas.

Na postagem, a atleta diz que o air tag, que rastrea o objeto, aponta que ele ainda se encontra no Aeroporto de Guarulhos. Ela, por fim, agradeceu ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) pelo apoio e disse que a bolsa é importante para a disputa dos Jogos.

(Foto: Reprodução/Instagram Bia Haddad)