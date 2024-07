Atlético de Madrid fica perto de contratar artilheiro do último Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid virou seus olhos para o artilheiro da última edição do Campeonato Espanhol na última semana, o ucraniano Artem Dovbyk. Na temporada 2023/24, foram 36 jogos na liga, com 24 gols marcados vestindo a camisa do Girona.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a transferência do centroavante "está a um passo de se tornar realidade", com o Atlético já tendo acertado termos pessoais com ele. O acordo pelo jogador de 27 anos seria de 40 milhões de euros (cerca de R$242 milhões na cotação atual), valor da cláusula de rescisão em seu contrato com o Girona.