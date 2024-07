Aniversariante do dia, Luiz Gustavo projeta duelo com o Botafogo e vê São Paulo "em evolução"

O volante Luiz Gustavo completou 37 anos nesta terça-feira, véspera de um jogo importante para o São Paulo. Nesta quarta, a equipe encara o Botafogo no Morumbis, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Um dos mais experientes do elenco, Luiz Gustavo celebrou o fato de estar no Brasil na data do aniversário. Ele vinha atuando em equipes do exterior ao longo dos últimos 16 anos.

"Todo aniversário é especial. Só tenho a agradecer a Deus pela saúde e pelos momentos que Ele tem me proporcionado. Sensação muito boa celebrar meu aniversário no Brasil. Muitas das vezes sempre estava em pré-temporada, agora o momento é diferente. Só tenho a agradecer e aproveitar com minha família e meus companheiros", disse o atleta à SPFC Play.