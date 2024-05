Abel cita energia do Allianz e exalta triunfo do Palmeiras na Libertadores: "Vamos seguir competitivos"

O Verdão vinha de uma derrota por 2 a 0 diante do Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. Nessa ocasião, o treinador falou sobre a diferença do ambiente criado pela torcida em Barueri e no Allianz Parque. De volta a sua casa, Abel citou a energia do estádio. Para a partida do torneio continental, o treinador fez mudanças no time e explicou a rodagem do elenco.

"A energia, vibração, atmosfera, concentração, sufoco vosso é o mesmo ou é diferente aqui?. Trabalhar nessas condições ou trabalhar lá (Arena Barueri)?", questionou.

"É o sonho de qualquer treinador ter essa dor de cabeça. É o que acontece com as grandes equipes ter dois jogadores por posição ao mesmo nível para poder escolher pela quantidade de jogos que temos. Hoje acredito que o Athletico-PR tenha sofrido o que sofremos contra eles, tendo só dois dias de preparação, e não conseguiram ganhar hoje. Depois é importante continuarmos nesse caminho. Agora normaliza-se ter dois garotos de 17 anos na equipe, ninguém fala. Quantas equipes jogam com moleques e lutam pelos mesmos objetivos que lutamos?", declarou.

O resultado garantiu ao Verdão a vaga nas oitavas de final da competição e a liderança do Grupo F. Além disso, a equipe assumiu também a primeira colocação geral.

Com o Brasileirão adiado por duas rodadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Palmeiras só volta a campo no dia 23, quando enfrenta o Botafogo-SP, em duelo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil. A bola rola Às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.