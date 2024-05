Palmeiras vence Del Valle, vai às oitavas, mas vê Endrick sair lesionado

O triunfo coloca o Palmeiras em boas condições de confirmar a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores mais uma vez. Talleres e River Plate também têm 13 pontos, mas o Alviverde leva vantagem no saldo de gols. Na última rodada da fase de grupos, o Palmeiras joga no Allianz Parque contra o San Lorenzo, o Talleres pega o São Paulo no Morumbis e o River vai receber o Deportivo Táchira em casa.

Classificação e jogos Libertadores

A notícia ruim para o torcedor palmeirense na noite de hoje é uma possível lesão de Endrick. O camisa 9 desabou sozinho no gramado aos 13 minutos do segundo tempo. Ele recebeu algumas faltas durante o jogo, inclusive no começo da etapa final, e foi ao chão após o gol anulado de Gustavo Gómez. Ele sentiu dores na perna e saiu de campo no carrinho da maca. Veiga entrou no lugar da joia alviverde.

O Palmeiras volta a campo só na próxima quinta-feira (23), às 19h (de Brasília), contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Já o Del Valle joga no sábado (18), às 20h, contra a LDU, pelo Campeonato Equatoriano.

Um Palmeiras com quatro atacantes

Abel Ferreira escalou o Palmeiras sem Raphael Veiga e com quatro homens de ataque: Estêvão, Endrick, Flaco López e Lázaro. A ideia era abrir espaço para furar a defesa do time equatoriano, que entrou com uma linha de cinco no setor defensivo.

Nos minutos iniciais, o Alviverde deixou alguns espaços na defesa e o Del Valle conseguia escapar com perigo comandado por Kendry Páez. Mas o Palmeiras foi mais efetivo nas bolas paradas: primeiro em um gol de falta de Richard Ríos e depois ampliou de pênalti com Gómez nos minutos finais.