Rômulo diz que pode atuar em diferentes posições e destaca "grande expectativa" para estreia no Palmeiras

O meio-campista Rômulo se juntou ao elenco do Palmeiras no último mês após a queda do Novorizontino na semifinal do Campeonato Paulista. O jogador já esteve junto do elenco na comemoração do título do Estadual. Com a expectativa de estrear por seu novo clube, o atleta de 22 anos se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira para atuar em diferentes posições.

"Venho aqui para o Palmeiras para fazer várias posições, como já fazia. Gosto de atuar como meio-campo, na beirada, como ponta também, flutuando por dentro também. Posso fazer essas situações. É questão de adaptação ao estilo de jogo, mas acho que estou bem adaptado, estou entendendo muito bem isso. É eu estar preparado para começar bem", disse.

Assim que chegou ao Palmeiras, Rômulo citou sua admiração por Raphael Veiga. Agora, os dois terão chance de atuar juntos pela primeira vez. O atleta de 22 anos revelou as conversas que teve com o camisa 23 do Verdão e falou sobre a disputa por posição.