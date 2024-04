Palmeiras bate ferrolho do Santos com brilho de Endrick e é tri histórico

A conquista é histórica. O tricampeonato do Paulistão só tinha ocorrido uma vez na história palmeirense, há 90 anos, em 1934, quando ainda era chamado de Palestra Itália.

Foi o 10º título de Abel Ferreira no comando do Verdão, se tornando o técnico mais vencedor da história do Palmeiras ao lado de Oswaldo Brandão. Este foi a 26ª conquista do Palmeiras no torneio.

Como foi o jogo

Raphael Claus x Endrick: ameaça e pênalti. Com a final marcada por lances ríspidos e divididas, um lance chamou atenção aos 21 minutos. Endrick recebeu cartão amarelo por reclamação, e durante uma conversa o árbitro foi flagrado falando 'eu vou te tirar' para o atacante, segundo a transmissão da Cazé TV. Menos de 10 minutos depois, Endrick foi tocado por João Paulo dentro da área, Claus não marcou nada em campo, mas foi chamado ao VAR, reviu o lance e assinalou o pênalti que virou gol de Raphael Veiga.

Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Ao longo do primeiro tempo, o Palmeiras dominou. Foi o Verdão que criou as melhores chances e esteve perto de marcar além do gol que conseguiu. Como iniciou atrás em razão do jogo de ida, a imposição era esperada. Já o Santos conseguiu brecar as armas mais fortes do adversário e foi firme boa parte do jogo.