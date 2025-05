Com gol de estreante, São Paulo empata com Libertad e vai às oitavas da Libertadores

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Libertad nesta quarta-feira, no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Aguilar abriu o placar para os paraguaios. Já o garoto Lucca, estreante da noite, deixou tudo igual para o Tricolor. O duelo foi marcado pela expulsão precoce do volante Alisson, aos 16 minutos do primeiro tempo, o que condicionou a partida.

Com o resultado, o São Paulo assegurou a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores, mas, se vencesse, poderia ter não só garantido a classificação como também a liderança do Grupo D.

O empate também manteve o jejum de vitórias em casa do São Paulo nesta edição da Libertadores. O time comandado por Luis Zubeldía bateu todos os seus adversários como visitante, mas, atuando diante de sua torcida, ficou no 2 a 2 com o Alianza Lima, do Peru, e, agora, no 1 a 1 com o Libertad, do Paraguai.