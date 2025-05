Libertadores: Botafogo leva susto, mas vence com golaço no fim e segue vivo

Com o resultado, o Glorioso foi a nove pontos, mesma pontuação do próprio Estudiantes. A Universidad de Chile tem 10, enquanto o Carabobo — já eliminado — tem apenas um.

Classificação e jogos Libertadores

Ou seja, são três times bem próximos brigando por duas vagas no mata-mata da Libertadores. Para se classificar às oitavas, o Botafogo precisa vencer.

O Botafogo é terceiro no momento por causa do saldo de gols, que é o segundo critério de desempate (brasileiros e argentinos têm três vitórias, o primeiro critério de desempate).

O último jogo do Botafogo pela fase de grupos da Libertadores é no dia 27, contra a Universidad de Chile, também no Nilton Santos, às 21h30. Simultaneamente, o Estudiantes recebe o Carabobo na Argentina.

No Brasileirão, o que o Botafogo tem pela frente é o clássico com o Flamengo, domingo, às 18h30, no Maracanã.

Mosaico e incentivo

Neste jogo, Marlon Freitas se tornou o jogador com maior número de partidas pelo Botafogo na Libertadores: chegou a 17, superando o goleiro Gatito Fernández.