Bahia mantém jejum de Vitor Roque, faz no fim e bate o Palmeiras no Allianz

Willian José acerta o travessão. Aos 10 minutos do 2º tempo, Willian José ficou livre na entrada da área e chutou muito forte, Benedetti desviou de cabeça e a bola explodiu no travessão de Weverton. O Bahia ficou muito perto de abrir o placar.

Marcos Felipe salva o Bahia. Aos 16 minutos do 2º tempo, Estêvão recebeu lançamento de Giay, puxou contra-ataque e limpou para a perna esquerda. Ele bateu colocado, e o goleiro do Bahia salvou. Flaco López tento a finalização no rebote e chutou para fora.

Flaco López quase faz de cabeça. No minuto seguinte, Paulinho tabelou com Estêvão e cruzou no meio da área. Flaco cabeceou e a bola passou tirando tinta da trave de Marcos Felipe.

Erick evita gol de Vitor Roque em cima da linha. Aos 23, Estêvão cruzou da linha de fundo para trás e encontrou Vitor Roque. O camisa 9 finalizou de primeira e a bola ia entrando, mas Erick salvou em cima da linha.

Kayky marca o gol do triunfo do Bahia. Aos 47 minutos, Kayke tabelou com Cauly, ficou cara a cara com Weverton e deu uma cavadinha para marcar.