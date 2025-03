Palmeiras joga mal, é vaiado em casa e sai no lucro em empate com Botafogo

Palmeiras responde com Estêvão. Aos 31 minutos do 1º tempo, Estêvão recebeu no bico da área, limpou para a perna esquerda e bateu colocado no canto oposto. A bola passou com muito perigo ao gol de John.

Weverton e Piquerez salvam o Palmeiras. Aos 46, o Botafogo puxou belo contra-ataque, Savarino disparou até a área e bateu cruzado para defesa de Weverton. A bola sobraria limpa para Artur, mas Piquerez chegou rasgando e salvou o Alviverde.

Savarino adianta demais e perde chance cara a cara com Weverton. Aos 19 minutos do 2º tempo, Artur ganhou de Estêvão e virou o jogo para Savarino ficar completamente livre, cara a cara com Weverton, mas no último toque na bola o camisa 10 adiantou demais e a bola ficou com o goleiro palmeirense.

Vitor Roque perde chance sozinho. Aos 28 minutos do 2º tempo, Lucas Evangelista cruzou pela esquerda, o camisa 9 apareceu sozinho, mas cabeceou muito mal e a bola subiu demais.

Flaco López perde chance inacreditável. Aos 42 minutos do 2º tempo, Flaco López ganhou de Jair, ficou frente a frente com John, mas finalizou em cima do goleiro. O camisa 1 do Botafogo salvou a equipe.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 0 BOTAFOGO

Data e horário: 30 de março, às 16h00 (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Público: 30.347

Renda: R$ 2.802.427,70