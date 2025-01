Neymar lava alma em apresentação épica na Vila: 'Muita coisa para viver'

Neymar lavou a alma dos torcedores do Santos. Depois de quase 12 anos fora do Brasil, o atacante retornou à Vila Belmiro como jogador do Peixe em uma noite chuvosa e histórica no litoral paulista.

Ney Day épico

O dia começou agitado: o atacante chegou em São Paulo por volta de 10h em um voo que saiu da Arábia Saudita e, já na parte da tarde, usou um helicóptero para chegar ao seu velho-novo lar.

A parte da tarde reservou a assinatura do contrato, já no CT Rei Pelé. O momento ficou marcado pela brincadeira entre o jogador e Marcelo Teixeira, presidente do clube. A camisa dada ao jogador foi a de número 11. O motivo? Ele foi "buscar a 10" no estádio do Peixe.