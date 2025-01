Neymar 'responde' a Pelé, assume camisa 10 e promete honrar legado do ídolo

Neymar está oficialmente de volta ao Santos, e aproveitou para "responder" a mensagem de Pelé, produzida pelo Alvinegro com o auxílio de inteligência artificial. O "príncipe" assumiu a camisa 10 e prometeu "continuar honrando o legado" do Rei.

Oi Rei, quanta saudade! Eu era um menino quando cheguei aqui, cheio de sonhos pela frente. A Vila Belmiro me acolheu e foi nela que cresci e fui feliz. O Santos me revelou para o mundo, mas meu coração nunca deixou de ser alvinegro. Eu lembro de tudo que vivi com vocês, de cada momento, uma lembrança viva, feliz e eterna. Uma lembrança que eu não quero só lembrar, eu quero voltar a viver. E quero voltar a viver com vocês, como sempre foi. Neymar, em vídeo compartilhado pelo Santos nesta sexta-feira (31)