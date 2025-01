Morumbis vai completar um ano sem nome e nova previsão é para março

O Morumbis vai completar no início de fevereiro um ano sem nome na fachada. O espaço está vazio desde que o São Paulo retirou o letreiro com o nome Cícero Pompeu de Toledo após a venda dos naming rights do estádio para a Mondelez.

Como está o caso

A empresa vai instalar um novo letreiro com o nome Morumbis, mas depende de aprovação da prefeitura de São Paulo. Segundo posicionamento enviado ao UOL, a Mondelez já obteve parte da aprovação, mas ainda resta tramitação.

Segundo apurou a reportagem, a prefeitura pediu o redimensionamento da placa que será instalada e a empresa vai atender. Todo o processo está sendo feita pela Mondelez, não pelo São Paulo.