Palmeiras tem início de janela avassalador, mas 'emperra' a um mês do fim

O Palmeiras começou a atual janela de transferências com tudo, mas emperrou a um mês do fim dela, em 28 de fevereiro.

Desejos resolvidos e emperrados

O Palmeiras resolveu sua principal prioridade em dezembro. O clube buscava pontas para repor as saídas de Dudu e Estêvão — que vai ao Chelsea após o Mundial — e anunciou Facundo Torres e Paulinho logo de cara, antes mesmo da abertura oficial da janela, em 3 de janeiro.

A nova prioridade virou problema. O Palmeiras sonha com a contratação de um meio-campista para concorrer com Raphael Veiga, mas tem visto as portas se fecharem. Andreas Pereira era o sonho principal, mas as conversas com o Fulham e jogador não avançaram, e Leila indicou desistência. O clube chegou a ter um acordo com Claudinho, mas o meia voltou atrás e preferiu trocar o Zenit pelo Al Sadd, do Qatar.