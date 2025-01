Leila indica desistência do Palmeiras por Andreas Pereira: 'Não cogito mais'

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira praticamente jogou a toalha por Andreas Pereira. Após mais de um mês de negociações com o Fulham, a dirigente admitiu neste sábado "não cogitar mais" a contratação do jogador e adotou tom pessimista, embora ainda mantenha as portas abertas.

"Não muda [o interesse do Palmeiras]. Mas eu não cogito mais o Andreas. Realmente houve conversas com o atleta, com o clube inglês, mas não prosperaram", disse Leila em entrevista à TNT Sports, antes do jogo entre Palmeiras e Novorizontino, na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

"Estamos aguardando. Nós vamos trabalhar com o que nós temos, creio que foram excelentes contratações. As portas não estão fechadas, mas estamos trabalhando com o que já contratamos e com coisas viáveis. Por enquanto não tem novidades, acrescentou.