Com revés para o Novorizontino, Palmeiras tem três derrotas seguidas na Arena Barueri

Neste sábado, o Palmeiras chegou até a abrir o placar com Facundo Torres, mas acabou levando a virada do Novorizontino, com gols de Pablo Dyego e Robson. Com a derrota, o Verdão perdeu uma invencibilidade de 42 jogos na fase de grupos do Campeonato Paulista.

"Não é minha função perceber essa dinâmica. Acho que as condições aqui são excelentes, estádio, gramado, parte inferior, sala de comunicação, mas a mobilização do nosso torcedor. Não sei como se resolve essa situação. Vamos jogar onde disserem para nós jogarmos. Não tenho mais o que falar sobre esse assunto", disse Abel Ferreira em entrevista coletiva após a partida contra o Novorizontino. No ano passado, a Arena Barueri foi alvo de críticas do treinador Abel Ferreira, principalmente em relação à atmosfera do público no estádio. Em todas essas partidas, a Arena Barueri recebeu menos de 15 mil torcedores do Palmeiras.