Coutinho faz gol clássico, Vasco bate Portuguesa-RJ e entra no G4

Com o novo cenário do jogo, o Vasco achou espaços e conseguiu assegurar a vitória com gols de Paulo Henrique e Vegetti já nos minutos finais do jogo.

Estreia em São Januário

O jogo marcou a estreia do técnico Fábio Carille em São Januário. O treinador, anunciado em dezembro, esteve à beira do gramado pela primeira vez no duelo com o Madureira, em Manaus — foi o primeiro jogo do grupo principal na temporada. Até então, estava sendo usado uma equipe alternativa. Com o resultado contra a Portuguesa, o elenco principal do Vasco conseguiu a segunda vitória em dois jogos.

Lances de destaque

1x0. Aos 22 minutps do 1º tempo - Infelicidade do goleiro da Portuguesa, que recebeu passe recuado na fogueira e deu um chutão para frente. Vegetti se atirou na bola, que bateu no jogador e foi direto para o gol.

2x0. Aos 38 minutos do 1º tempo - Coutinho recebeu na esquerda e levou para o meio, acertando um chute colocado no cantinho do gol.