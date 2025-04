Athletico-PR desembarca no interior paulista para duelo contra o Novorizontino pela Série B

A delegação do Athletico-PR desembarcou em São José do Rio Preto (SP) na noite de quarta-feira, onde fecha a preparação para pegar o Novorizontino. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A programação athleticana para esta quinta começa com trabalhos com a fisioterapia pela manhã. Às 18h, a equipe participa da preleção e, em seguida, percorre os cerca de 80km até Novo Horizonte para o duelo. Após a partida, a delegação retorna a São José do Rio Preto, de onde viaja para Curitiba na tarde de sexta-feira.

Na tabela, o Athletico-PR lidera a competição com nove pontos. O time vem de vitória sobre o CRB por 2 a 0 e venceu também Paysandu e Criciúma nas rodadas iniciais. A única derrota aconteceu na terceira rodada, contra o Cuiabá.