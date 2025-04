Transmissão ao vivo de Bucaramanga x Fortaleza pela Libertadores: onde assistir

O Fortaleza visita o Atlético Bucaramanga hoje, às 23h (de Brasília), no José Americo Montanini, em Bucaramanga, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido com exclusividade pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Fortaleza entra em campo em busca da primeira vitória no Grupo E. O Leão do Pici teve seu último jogo interrompido diante do Colo-Colo, após confusão e invasão de campo por parte dos torcedores chilenos durante o segundo tempo da partida.