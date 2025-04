Recordes e índices nos 100m livre: Balduccini e Caribé brilham; João Gomes garante marca nos 50m peito

Grandes performances marcaram o terceiro dia do Troféu Maria Lenk, que rendeu mais três índices para o Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura. Na quarta-feira, no Parque Aquático do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro, Stephanie Balduccini, Guilherme Caribé e João Gomes Jr. foram os principais nomes.

Stephanie Balduccini, da Unisanta, venceu os 100m livre com 53s87, cravou um novo recorde sul-americano e garantiu presença no Mundial pela segunda vez. A atleta já havia feito o tempo necessário nos 200m livre, na última terça.