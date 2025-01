Patrick de Paula marca após vaias e Botafogo vence o Bangu no Carioca

Como foi o jogo

O Botafogo teve mais a posse de bola no primeiro tempo, mas, logo de cara, não conseguiu transformar isso em chances mais claras. A equipe demonstrava dificuldade de fazer ligações mais verticais, mesmo diante do lanterna do Carioca. O Bangu também encontrava obstáculos quando tinha a bola, e não tinha avanços mais significativos, o que fez o duelo ficar mais "amarrado".

O jogo melhorou e ficou mais animado apenas na reta final. Ronald, do Bangu, assustou em jogada aérea, e Patrick de Paula — vaiado após perder pênalti na derrota para o Volta Redonda — aproveitou boa jogada para abrir o placar para o Alvinegro.

Gol muito importante para mim e para a equipe. Precisamos do resultado. Fui feliz no chute, tentei duas, três, quatro vezes, não lembro. Sobre a vaia, às vezes é boa. Eu amo a torcida de paixão, ela sabe o carinho que tenho por ela. Estamos muito bem no jogo, o time bem maduro, sabendo lidar com os jogos Patrick de Paula, ao SporTV

Na volta do intervalo, o cenário do duelo mudou um pouco. O Botafogo já não mantinha tanto a posse e errava bastante passe, principalmente ao ficar pressionado na saída. Passou a apostar em bolas mais longa, ou até em decisões mais individuais. O Bangu, por outro lado, conseguia ter espaço e apostar em saídas verticais, em velocidade.

O Alvinegro passou a explorar mais as infiltrações em velocidade pelas alas, principalmente com Lobato e Yarlen, e passou a levar mais perigo. O Bangu partiu para o "tudo ou nada" no fim, mas foi o Botafogo quem balançou a rede e assegurou os três pontos.