Santos discute nova 'camisa azul de Neymar' e outros produtos com parceira

Essa camisa azul foi vista em massa no clássico contra o Palmeiras na última quarta-feira (22) e é alvo de disputa de colecionadores.

A ideia é produzir uma camisa azul com a gola polo, com alterações suficientes para não esbarrar na patente da Nike, fornecedora antiga do clube da Vila Belmiro.

Outra preocupação do Santos é com o estoque. O Peixe entende que as camisas de Neymar serão febre e pede a Umbro para preparar uma grande quantidade de peças.

Otimista, o Santos mobiliza seus departamentos e quer todos prontos para o "boom" Neymar. Antes mesmo do anúncio, o Sócio Rei já teve mais de duas mil adesões e está perto dos 50 mil associados.

O Peixe tem um acerto com o craque para contrato de seis meses e aguarda a rescisão do Al-Hilal. A previsão é que o desfecho ocorra ainda neste mês.

