Patrick de Paula sobre pênalti perdido pelo Botafogo: 'Só erra quem bate'

Principal jogador do time alternativo do Botafogo neste início de Campeonato Carioca, Patrick de Paula desperdiçou um pênalti na derrota para o Volta Redonda por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), no Nilton Santos.

O que aconteceu

O Voltaço já estava na frente do placar quando o Alvinegro teve a penalidade a seu favor. Patrick de Paula, porém, escorregou e acabou isolando a bola.

Após a partida, ele assumiu a responsabilidade. O volante lembrou que já converteu cobranças decisivas em outras ocasiões, mas acabou tendo uma infelicidade.