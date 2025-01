Voo da discórdia: avião torna Vasco x Madureira um duelo de notas e versões

O Vasco rebateu e disse que a alegação é "fantasiosa", que os "dirigentes do Madureira se perdem nas palavras e tropeçam nos fatos". Ainda na nota, devolvem a provocação ao indicar que, caso os dirigentes do Tricolor suburbano "queriam aprender sobre competência e organização, podem buscar inspiração nas grandes escolas de samba da sua região, que tanto fazem para levar e valorizar o nome do tradicional bairro".

Segundo o UOL apurou, o contrato apontava voo fretado ao Vasco e passagens aéreas ao Madureira. Houve, porém, dificuldades em achar voo comercial com a quantidade necessária para a delegação do Tricolor para a ida para Manaus — foram encontrados apenas para a volta.

Diante desse contratempo, o Madureira procurou o Vasco para questionar se seria possível irem juntos no voo fretado na ida. O Cruz-Maltino, porém, não concordou com a proposta.

Houve, então, uma mudança na logística do Madureira. A delegação foi em voo comercial separadamente, um dia antes do previsto para ter o tempo de descanso, e com as despesas pagas pela empresa contratante.

Veja nota do Madureira

"O Madureira Esporte Clube vem, por meio desta nota, manifestar sua perplexidade diante da atitude do Vasco da Gama, que impediu que a delegação do Madureira viajasse junto com a sua no mesmo voo contratado para os dois clubes para Manaus.