Corinthians: Jornalista se refere a Cacá como 'pau no c*'; zagueiro rebate

A conversa sobre Cacá seguiu até o assunto voltar para Yuri Alberto. Sormani pediu desculpas por desviar a conversa e, depois, afirmou: 'o Cacá é um pau no cu'.

Veja o diálogo

Luiz Castro: "O Cacá compartilha a mensagem, depois apaga. Aliás, o Cacá já não é dos melhores jogando bola, no microfone então... Ele é terrível."

Fábio Sormani: "Nossa, é o Cacá pau no cu, não é isso? Juridicamente, se você se refere às pessoas assim, as pessoas têm o direito de se referir a você assim. Se ele me processar, ele perde o processo porque ele me chama de pau no cu o tempo inteiro. Podemos confundir o Cacá, do Corinthians, com o Kaká, que jogou no São Paulo, então acho que para sabermos de quem estamos falando, é o Cacá pau no cu."

Leandro Quesada: "Então, escale o Corinthians".

Fábio Sormani: "Hugo Souza é o goleiro, na lateral direita Matheuzinho, na zaga central André Ramalho, na quarta zaga Cacá pau no cu e na lateral esquerda Hugo."