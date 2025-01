Caixinha despista sobre Neymar, mas diz: 'que técnico não gostaria de ter'

O técnico Pedro Caixinha desconversou sobre a possível vinda de Neymar para o Santos. Após empate com a Ponte Preta, o comandante elogiou a "qualidade fantástica" e "indiscutível" do camisa 10 — atualmente no Al-Hilal, mas afirmou que "ainda não há nenhuma notícia oficial".

Eu estou aqui para falar do jogo, isso que é importante, isso que são as coletivas pós-jogo, mas o que posso te dizer é que qualquer treinador gostaria de ter o Neymar no seu elenco. Ainda não há nenhuma notícia oficial disso, se isso se concretizar, terei o maior prazer de falar disso e se não concretizar, isso nunca terá acontecido para mim. Pedro Caixinha, técnico do Santos