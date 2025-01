Ainda sem Garro, Corinthians só terá força máxima contra o São Paulo

O meia argentino Garro não estará à disposição da comissão técnica para o Majestoso. Emiliano Díaz afirmou que o atleta ainda está em uma fase mais inicial da preparação e que não será usado enquanto não estiver 100%.

Neste domingo (19), diante do Velo Clube, o Corinthians teve sete jogadores considerados titulares entre os 11 iniciais. Além de toda a defesa, Raniele, Carrillo e Yuri Alberto começaram a partida. Memphis entrou no decorrer da partida.

Faz uma semana que estamos trabalhando e já temos duas partidas importantes. E, para nós, é importante ganhar. Os jogadores ainda não estão 100%. Entendemos e, por isso, estamos administrando com duas equipes. É importante não ter lesões para a sequência. Com o tempo, a equipe vai crescer. Tempo de treino e de jogo. No próximo jogo, que é em casa, vamos novamente dar descanso a alguns jogadores. Outros vão ter a chance de ser protagonistas e de tentar a vitória. No clássico, certamente colocaremos o melhor que tivermos.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians

Garro ainda precisa de mais uma semana e não estará no clássico. Ainda vai fazer a preparação. É o jogadores mais importante do dia e quando entrar precisa estar 100% porque o mais importante da temporada] é mais à frente.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians

