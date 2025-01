Talles Magno 'salva' Romero e Corinthians bate Velo após pênalti perdido

A retranca do Velo Clube funcionou, e Matheus Donelli evitou o empate. Fechado desde o início, o time de Rio Claro conseguiu conter o ataque corintiano, com exceção do lance do gol. No fim da primeira etapa, Daniel Amorim perdeu grande chance de empatar.

O Corinthians voltou melhor, mas foi castigado pela falta de eficiência. Ainda dominando a posse de bola, os donos da casa passaram a criar - e perder - boas oportunidades. A principal delas foi em pênalti cobrado por Romero. Coube a Daniel Amorim, aproveitando escanteio, punir os donos da casa após as chances desperdiçadas.

A resposta foi rápida, com um golaço de Talles Magno. Antes que os visitantes pudessem crescer no jogo, o atacante, que havia entrado há poucos minutos ,colocou o Corinthians na frente. Depois do gol, os donos da casa administraram bem a partida, seguindo com a posse de bola e garantindo a vitória.

Gols e principais lances

Quase! Aos 17', Renan Siqueira ficou com a sobra após um escanteio, dominou na entrada da área e, sem deixar cair, bateu forte. A bola passou rente ao travessão.

1x0: Aos 19', Coronado sofreu falta na entrada da área. Ele mesmo foi para a cobrança, e bateu no canto do goleiro. A bola quicou na pequena área, ganhou velocidade e ainda tocou na trave antes de entrar.