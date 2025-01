Santos tem grupo com nova Portuguesa e goleiro que não joga há quatro anos

Está na mesma chave de Portuguesa, que escolheu virar SAF para não ir à bancarrota, o Bragantino, que quase foi rebaixado, e o Guarani, que está na Série C e faz apostas duvidosas, inclusive em goleiro que não atua há quatro anos.

Veja a análise do Grupo B do Paulistão:

RED BULL BRAGANTINO - Mesmo sendo dono de grande estrutura, com moderno CT inaugurado há três meses, passou por um grande susto na Série A do ano passado, escapando do rebaixamento apenas na última rodada. O treinador Fernando Seabra, que assumiu na 32ª rodada, no lugar de Pedro Caixinha, foi mantido, e o elenco, apesar do mau rendimento no ano passado, não sofreu grandes modificações. Vieram os atacantes Isidro Pitta, paraguaio que estava no Cuiabá, e Fernando, que estava no RB Salzburg, da Áustria. Contratou também Guzman, zagueiro do Peñarol, Gabriel, volante do Inter, e o ponta Lucas Barbosa, do Juventude.

GUARANI - O Guarani foi rebaixado para a Série C do Brasileiro e resolveu apertar o cinto. Trouxe o treinador Maurício de Sousa, campeão brasileiro sub-23 com o Bragantino, e está apostando em jovens como Daniel Henrique, meia que foi campeão da Copa Paulista com o Monte Azul, e o zagueiro Raphael, do Confiança. Perdeu seus principais jogadores, como o centroavante Caio Dantas, que foi para o Atlético-GO, e os meias Luan Dias, que voltou para o Água Santa, e Matheus Bueno, que foi para o Japão. Para o gol, trouxe Emerson Jr, de 24 anos e que não atua profissionalmente desde o início de 2021. Vai disputar posição com Gabriel Mesquita. Outro desconhecido é o atacante Luis Miguel, que estava no Alverca, de Portugal.

PORTUGUESA - É a principal novidade do Paulista. Estava em situação pré-falimentar, mas se transformou em SAF, com promessa de investimento de R$ 250 milhões no futebol nos próximos cinco anos. Trouxe o treinador Cauan de Almeida, que trabalhou no América-MG, e 15 reforços. Os mais importantes são o goleiro Rafael Santos e o lateral esquerdo Lucas Hipólito, ambos do Operario-PR, o zagueiro Eduardo Biazus, do CSA, e os atacantes Daniel Jr, do América-MG, Henrique Almeida, do Vila Nova, e Renan Peixoto, que estava na segunda divisão da Áustria.

SANTOS - Campeão da Série B, o Santos trocou de treinador: saiu Fábio Carille e chegou Pedro Caixinha, que havia sido demitido do Bragantino. Está perto de vender o promissor zagueiro Jair para o Botafogo por 12 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões) e receber o atacante Tiquinho Soares. Contratou os zagueiros Luizão e Zé Ivaldo. Está perto de trazer Josh Windass, inglês que disputa a segunda divisão.