Samir: Garro tem lesão crônica, mas o maior problema hoje é o fator mental

Palmeiras: oferta do City por Vitor Reis não agradou; Hernan explica

A primeira proposta do Manchester City pelo zagueiro Vitor Reis não agradou ao Palmeiras, explicou André Hernan.

Essa primeira oferta foi considerada baixa pelo Palmeiras muito porque não ficou claro para todas as partes o que seria valor fixo e o que seria de bônus variável, como se fez com o Endrick e com o Estêvão.

O Palmeiras não entendeu o que era meta e o que era valor fixo e entendeu que o valor era baixo.

André Hernan

O colunista detalhou como foram as reuniões no fim de semana. No estafe do jogador, há otimismo de que o negócio vai ser fechado.