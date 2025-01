Craque da 'Copa' da liga de Piqué, Kelvin diz não querer futebol de campo

Renato Gaúcho, técnico do Tricolor na época, chegou a testar o agora atacante no elenco profissional, mas não efetivou o atleta no time.

O que aconteceu

Joguei campo minha vida toda e fui para o Fut7 há apenas 5 anos. É uma modalidade muito gostosa de se jogar, na qual me encaixei muito bem, estou muito feliz, tenho prestígio, sou valorizado, e não me vejo mais no futebol de campo. É algo que acho difícil.



Não tenho que provar para ninguém que sou bom no campo ou não. Estou no Futebol de 7 e tenho que mostrar que sou bom aqui, não em outra modalidade. Kelvin Oliveira

Para ser campeão da Kings League o Brasil venceu Coreia do Sul (7 a 4), Alemanha (9 a 2), Turquia (12 a 4), México (3 a 1) e Colômbia (6 a 2).

As regras diferentes:

Cada time começa o jogo com uma "carta de ouro", que pode criar regras novas durante a partida, por exemplo: