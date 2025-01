Grêmio leva 'susto vermelho', mas arranca empate e elimina Guará na Copinha

A partida contou com a tradicional rivalidade do vermelho contra o azul, preto e branco. O Guará "incorporou" o Inter no uniforme e até assustou, mas acabou vendo o sonho acabar com o empate precoce no segundo tempo. Não conseguiu repetir a vantagem do Colorado no retrospecto recente, que vem de quatro vitórias seguidas sobre o arquirrival no time profissional.

Classificação e jogos Copa São Paulo

Gabriel Passos comemora após marcar pelo Grêmio contra o Atlético Guaratinguetá, pela Copinha Imagem: Joisel Amaral/Agif

O Grêmio chegou a sete pontos e avançou em primeiro do Grupo 21. O time gaúcho já estava classificado após a segunda rodada e havia confirmado a liderança com o resultado no outro jogo da rodada: o triunfo do Vitória da Conquista sobre o Porto Vitória, que garantiu a classificação ao clube.

Já o Atlético Guaratinguetá foi do céu ao inferno e acabou eliminado. A equipe do interior terminou na lanterna, mas chegou no último jogo da chave dependendo apenas de si. Em caso de vitória sobre o Grêmio, conquistava a vaga na próxima fase.

O adversário do Tricolor gaúcho na próxima fase será o Marcílio Dias, em dia e horários ainda a serem definidos. O Vitória da Conquista, por sua vez, encara o Goiás.