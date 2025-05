Barça toma susto, mas vira sobre Valladolid e mantém Real longe no Espanhol

O Barcelona conquistou uma virada importante sobre o Real Valladolid por 2 a 1, neste sábado, no Estádio José Zorrilla, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Iván Sánchez abriu o placar para os mandantes, mas o Barça reagiu e garantiu a vitória com gols de Raphinha e Fermín López, mantendo-se firme na luta pelo título.



A vitória do Barça coloca ainda mais pressão sobre o Real Madrid, que encara o Celta no próximo domingo. Com os três pontos conquistados, o Barça chega a 79 pontos, enquanto o Real, com 72, busca mais uma vitória para reduzir a diferença, jogando em casa.



O Barcelona entrou em campo com um time misto, poupando alguns titulares por conta do desgaste físico acumulado e da reta final da temporada. A equipe já concentra suas atenções no duelo da próxima terça-feira, quando enfrenta a Internazionale pela Liga dos Campeões.



A partida também foi marcada por protestos contra Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário do Valladolid, que vive uma fase difícil com o time já rebaixado para a segunda divisão. Antes do jogo, torcedores do clube exibiram cartazes pedindo que Ronaldo "volte para casa" e distribuíram notas falsas com a imagem dele durante os primeiros minutos da partida.

Como foi o jogo

A torcida, abatida pelo rebaixamento já confirmado do clube, teve um momento de euforia logo no início da partida com o gol de Iván Sánchez. Após o gol relâmpago dos mandantes, o Barcelona passou a controlar a posse de bola e a buscar mais finalizações. O técnico Hansi Flick acionou Lamine Yamal depois que Dani Rodríguez precisou sair de campo, machucado, após uma pancada no braço. Se antes o Barça explorava o lado esquerdo com Ansu Fati, agora era Yamal quem pedia o jogo pelo outro lado. A joia do time tentou o empate com alguns chutes que foram bloqueados e cruzamentos para a área, mas suas tentativas não tiveram efeito.



Hansi Flick promoveu mudanças logo no início do segundo tempo, e uma delas foi decisiva: o brasileiro Raphinha entrou bem na partida, aproveitou uma sobra na área e marcou o gol de empate. A virada veio pouco depois, com Fermín López finalizando dentro da área para colocar o Barcelona na frente. O Barça continuou pressionando, teve mais posse de bola e conseguiu controlar o jogo, sem muitos sustos.