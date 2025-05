Comunidade que Botafogo levou taça já recebeu Snoop Dogg e filme de Hulk

Snoop Dogg gravou também no "The Maze", famoso espaço cultural situado no topo da comunidade e que é uma verdadeira obra de arte a céu aberto, com um mirante com vista para a Baía de Guanabara, Pão de Açúcar e conhecido pelas suas paredes de mosaicos em azulejo.

Tropa de Elite e sede do Bope

Capitão Nascimento (Wagner Moura) em cena de "Tropa de Elite" na comunidade Tavares Bastos Imagem: Reprodução

A Tavares Bastos conta com a sede do Bope, o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Em função disso, a comunidade é uma das mais seguras do Rio de Janeiro, o que proporciona esta série de gravações de audiovisual.

Também em função disso, cenas do filme "Tropa de Elite" foram ali gravadas, principalmente o primeiro dos dois longametragens de Capitão Nascimento (Wagner Moura) e cia.