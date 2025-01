Filho de Kaká brilha em peneira e recebe três propostas para jogar nos EUA

Nas redes, o torcedor comparou os estilos de jogo parecidos de Kaká e do filho. Nas imagens, ele aparece arrancando e dando passes de cabeça erguida.

Poucas vezes eu fiquei tão assustado quanto eu fiquei hoje vendo a semelhança do filho do Kaká com o pai. Como se não bastasse a aparência, o garoto é igual ao pai até nos trejeitos jogando futebol.



A peneira foi organizada pelo 2SV Sports & Education, uma empresa especializada em intercâmbio esportivo-acadêmico por meio de bolsas de estudo. O filho de Sylvinho, por exemplo, joga e estuda nos Estados Unidos com auxílio da empresa.

Muito legal ter o filho de alguém como o Kaká no Showcase. Temos vário filhos de ex-atletas que participaram ou já estiveram nos Estados Unidos estudando. Tivemos os filhos do Sangaletti e do Fábio Luciano, que estavam no evento e atraíram interesse. O Luca teve interesse de high schools e agora é conversar com a família para mostrar como funciona a bolsa, o local, o curso. Recrutamos 75 meninos durante o ano e mais de 70% tiveram algum tipo de interesse. Agora é trabalhar para que esse interesse vire realidade. Foi muito legal como o Kaká reagiu falando do filho dele, estava preocupado a princípio, depois o filho foi superbem, se mostrou à vontade e todos ficaram felizes com o resultado Ricardo Silveira, CEO e co-fundador da 2SV