Herói, Arrascaeta celebra gols e exalta vitória do Flamengo como visitante

O Flamengo venceu o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre, por 2 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta, dono dos dois gols do jogo, celebrou a boa atuação individual e ressaltou a importância da vitória fora de casa.

Arrascaeta chegou a três gols e se tornou um dos artilheiros do Brasileirão, empatado com Vegetti, do Vasco. O jogador exaltou a boa fase neste momento da temporada.