Ferreirinha lamenta sequência do São Paulo: 'Jogos com gosto de derrota'

O atacante Ferreirinha vive boa fase, anotou três gols nos últimos dois jogos, mas lamentou a sequência de resultados do São Paulo, que empatou com o Cruzeiro por 1 a 1, pela 3ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Tricolor engatou o terceiro empate seguido, contando Brasileirão e Libertadores. Nas duas últimas partidas, a equipe saiu na frente, e cedeu a igualdade no placar.

Apesar de ter 'desencantado', o atacante não consegue celebrar a boa fase, principalmente por conta das atuações. A torcida são-paulina vaiou a equipe duas vezes num espaço de três dias.