Corinthians: Garro preocupa por semblante triste em treino após acidente

A comissão técnica do Corinthians se preocupa com Rodrigo Garro. O jogador aparentou estar muito abatido em seu primeiro treino após o acidente que culminou na morte de um motociclista em La Pampa, na Argentina.

O que aconteceu

O retorno de Garro foi marcado pelo semblante triste do atleta durante as atividades desta manhã. O time se reapresentou às 8h30 (de Brasília), passou por uma avaliação física e depois iniciou os trabalhos no campo.

O UOL ouviu fontes do CT Joaquim Grava que garantiram que o atleta estava focado nos treinos. Porém, ele pouco conversou ou interagiu com os companheiros de elenco.