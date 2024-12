Atlético-MG: Maior problema de Cuca é não ser confiável, diz Julio Gomes

Segundo o colunista, Cuca foi um dos responsáveis pela queda do Furacão no ano do seu centenário.

Ele larga o barco, e o barco ficou à deriva por bastante tempo até que foi acabar no rebaixamento.

Então, sem entrar muito na história do Cuca pessoa, no caso de 1987, mas entrando no Cuca técnico nos últimos anos do futebol brasileiro, ele parece um sujeito que desperta pouquíssima confiança.

Julio Gomes

Julio Gomes destacou que a quarta passagem de Cuca pelo Galo começa como uma incógnita.

O que você vai esperar do Cuca? Você não sabe se o vestiário vai detestar, se vai amar. Não dá para saber o que vai acontecer com o Cuca.