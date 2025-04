Adson aponta falha na troca de passes como um dos fatores determinantes para a derrota do Vasco

"Agora é trabalhar que no fim de semana tem mais um jogo importante", completou.

O Vasco, que deixou o G4 com a derrota, vai enfrentar o Flamengo no próximo sábado, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília). Esta será a terceira vez que os rivais se encontram em 2025, com três vitórias rubro-negras.