Mercado: Memphis com 'portas abertas', zagueiro no Flamengo e Romero livre

A temporada acabou, e agora os times se mexem no mercado da bola para fechar seus elencos para 2025. O domingo (29) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Holandês é sonho do presidente do PSV; questão financeira, no entanto, impede investida Imagem: GUSTAVO ALVES/ESTADÃO CONTEÚDO

Portas abertas para Memphis. Marcel Brands, presidente do PSV, sonha com o retorno de Memphis Depay, do Corinthians, ao clube holandês. Ele admitiu que mantém contato com o atacante e que as portas do clube estão abertas para o jogador, que foi revelado no time europeu. O mandatário revelou que já fez algumas tentativas de repatriar o jogador, mas descartou contratá-lo neste momento por questões financeiras.

Outro gringo vem aí? Luciano Acosta, meia do FC Cincinnati, da MLS, se disse seduzido com a possibilidade de defender o Corinthians. O atleta vem sendo especulado em clubes da América do Sul, como o alvinegro e o Boca Juniors. "Times como o Corinthians, por exemplo, seduzem. Gosto do Campeonato Brasileiro, sei que tenho contrato com o Cincinnati, mas o que for melhor para mim e minha família será decidido e faremos acontecer da melhor maneira", afirmou ele em entrevista à DSports Radio, da Argentina.