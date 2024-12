Presidente do PSV sonha com volta de Memphis e analisa possibilidade

Memphis é certamente bem-vindo [...] Tenho um apreço por ele, sempre mantenho contato. Mas acho que não podemos pagar por ele. Sondei algumas vezes. [PSV tentou] No período antes da Copa do Mundo [do Qatar], quando ele estava com aquela lesão. Ele estava bastante aberto a isso na época. Eventualmente veio o Atlético de Madrid, então ele saiu do mercado. Marcel Brands ao De Telegraaf

O jogador surgiu com destaque no PSV em 2012. Ele permaneceu no clube holandês até 2015, quando foi comprado pelo Manchester United. Durante o período, o atacante marcou 50 gols em 124 jogos.

Memphis chegou ao Corinthians em setembro deste ano. O atacante holandês tem contrato com o clube paulista até junho de 2026.

O começo do jogador no Corinthians foi positivo. O camisa 94 marcou sete gols e deu quatro assistências em 14 jogos disputados e ajudou o clube a ir de candidato a rebaixado na Série A até à pré-Libertadores em 2025.